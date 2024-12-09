Бастрыкин назвал новые подробности дела экс-зампреда правительства Подмосковья

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в уголовном деле бывшей первой зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой фигурируют более 13 человек. По его словам, фигурантов привлекли к уголовной ответственности, среди них есть главы строительных компаний, сообщает РИА Новости .

Бастрыкин говорил, что с 2021 по 2023 годы Стригункова и ее сообщники получали взятки в размере более 170 миллионов рублей, причем 70% от этой суммы чиновница забирала себе. Она и другие соучастники проходят по делу о взяточничестве с госконтрактами, по которым должны были привести в порядок больницы Подмосковья.

По версии Следкома, Стригункова и сообщники получали взятки от руководителей строительных фирм. Сумма незаконного вознаграждения равнялась 5-10% от суммы госконтракта.

С апреля 2024 года Светлана Стригункова находится в СИЗО. Вину в инкриминируемом преступлении чиновница не признавала.

Ранее у экс-первой зампредседателя подмосковного правительства нашли недвижимость за границей.