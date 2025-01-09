Бастрыкин изучает пугающую смерть бабушки из Реутова после отъема квартиры

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат об уголовных делах, возбужденных после смерти 65-летней жительницы подмосковного Реутова. Ранее женщину убедили переписать жилье на людей, которые снимали у нее комнату, после чего пенсионерка умерла и ее хотели кремировать без согласия родных, сообщает пресс-служба информационного центра Следкома.

К Бастрыкину обратилась жительница Реутова, которая рассказал о смерти ее 65-летней бабушки. Последняя долгое время жила в своей квартире и сдавала в аренду одну из комнат. В марте 2024 года посторонние убедили пенсионерку переоформить на них право собственности на часть квартиры, после чего отдать вторую половину жилья по договору дарения.

В январе 2025 году арендаторы заявили внучке женщины, что ее бабушка умерла, причем не пускали девушку в квартиру и препятствовали организации похорон. Фигуранты заявили, что хотят кремировать бабушку — это, по подозрениям внучки погибшей, может свидетельствовать о криминальном характере смерти ее родственницы.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате СК.