Бастрыкин изучает пугающую смерть бабушки из Реутова после отъема квартиры

Бастрыкин взял на контроль ситуацию со странной смертью бабушки из Подмосковья
Происшествия

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат об уголовных делах, возбужденных после смерти 65-летней жительницы подмосковного Реутова. Ранее женщину убедили переписать жилье на людей, которые снимали у нее комнату, после чего пенсионерка умерла и ее хотели кремировать без согласия родных, сообщает пресс-служба информационного центра Следкома.

К Бастрыкину обратилась жительница Реутова, которая рассказал о смерти ее 65-летней бабушки. Последняя долгое время жила в своей квартире и сдавала в аренду одну из комнат. В марте 2024 года посторонние убедили пенсионерку переоформить на них право собственности на часть квартиры, после чего отдать вторую половину жилья по договору дарения.

В январе 2025 году арендаторы заявили внучке женщины, что ее бабушка умерла, причем не пускали девушку в квартиру и препятствовали организации похорон. Фигуранты заявили, что хотят кремировать бабушку — это, по подозрениям внучки погибшей, может свидетельствовать о криминальном характере смерти ее родственницы.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела. Ситуацию взяли на контроль в центральном аппарате СК.