Бастрыкин: 6 офицеров подделали ранения 45 военных и украли 240 млн рублей

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Глава СКР Александр Бастрыкин завил, что шесть офицеров, некоторые из военной полиции, имитировали ранения 45 бойцов, похитив свыше 240 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости .

В интервью агентству он ответил на вопрос о расследовании хищений средств, которые предназначались на компенсации военным.

«Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — добавил Бастрыкин.

9 декабря в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют людей о принятых мерах в данной области.