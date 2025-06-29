Банду россиян задержали в Таиланде за пытки, вымогательства и грабежи

Банда российских вымогателей орудовала в Таиланде. Один из них захотел «кинуть» приятелей, за что те избили его и выбросили на заправке. В результате некоторых членов группировки, включая пострадавшего злоумышленника, задержали, сообщает Mash .

Давида Б. из Санкт-Петербурга обнаружили с разбитой головой и в наручниках на тайской заправке. Мужчина рассказал полицейским, что его похитили, а возлюбленная за его освобождение отдала Rolex за 600 тыс. бат и перевела около 4 млн рублей в биткоинах.

По предварительным данным, найденный на заправке мужчина — фейковый журналист из Санкт-Петербурга. Он подделывал документы, а также орудовал в составе банды, которая недавно нагрянула в номер к россиянину Антону. Мужчину избили, также у него вымогали 500 тыс. рублей.

После этого случая Давид забрал все деньги и хотел сбежать. Его нашли друзья и жестоко наказали. Антона, на которого напала банда, позднее нашли на той же заправке.

Россиянин рассказал, что главарь банды пообещал ему вернуть выкуп в обмен на помощь в наказании Давида. Антон согласился, но во время процесса сбежал, угнав машину фейкового журналиста.

Оба мужчины сейчас находятся в полиции. Антона обвиняют в порче имущества и пребывании на территории страны без визы. Также правоохранители разыскивают друзей Давида — Евгения Л. и Иоанна Б., которые входили в банду. Они успели сбежать из Таиланда.

Ранее тайский таксист пожаловался на россиян, занимавшихся оральным сексом в тук-туке. Он рассказал, что наблюдал за парочкой целый час, пока вез их из Патонга на пляж Сурин.