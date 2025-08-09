Банда на самокатах напала и ограбила женщину в подмосковном Одинцове

Банда на самокатах напала и ограбила женщину в Одинцовском городском округе. К настоящему моменту нападавших не нашли, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел около 05:00 6 августа у ТЦ «Атлас» на улице Говорова. Местная жительница возвращалась домой после празднования юбилея одного из членов семьи. Вдруг неожиданно ее окружили восемь человек на самокатах. На вид неизвестным было около 20 лет. Злоумышленники распылили перцовый баллончик и пытались отнять сумку у женщины.

В результате банда на самокатах похитила из сумки жертвы 15 тыс. рублей и скрылась с места преступления. У пострадавшей после нападения остались царапины, еще диагностирован перелом пальца. Преступники до сих пор не найдены.

По словам близких пострадавшей, сотрудники полиции так и не приехали на место, хотя наряд вызывали более четырех раз. Вызовы через 112 были переданы в Немчиновский отдел полиции. По факту нападения написано заявление, однако полиция еще не выходила на связь.

Кроме того, пострадавшая обратилась в прокуратуру с жалобой на бездействие полицейских, а также в надежде, что неизвестных найдут.