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Аэродром Бельбек в Севастополе атаковали баллистическими ракетами и «Нептуном»

Украинская армия атаковала аэродром Бельбек в Севастополе. Судя по информации мониторинговых ресурсов, военный объект обстреляли противокорабельными ракетами «Нептун» и пока не установленными баллистическими ракетами, предположительно, англо-французскими Storm Shadow, сообщает Mash .

Утверждалось, что северо-запад Крыма атаковали примерно 40 беспилотников, ракеты «Нептун» и баллистика, возможно, малозаметные дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG (французское название).

Российские войска, предварительно, уничтожили все воздушные цели, летящие к севастопольскому аэродрому. Обломки одного из подбитых украинских дронов рухнули рядом Качинским шоссе в Севастополе, в окрестностях Орловки.

Между тем Минобороны докладывало, что за минувшую ночь военные сбили 22 беспилотника над территорией России.