22 украинских беспилотника перехватили в России за ночь

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Минувшей ночью на территории РФ ликвидировали 22 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Их уничтожили с помощью дежурных средств ПВО. Так, 10 аппаратов перехватили в Ростовской области, семь — в Белгородской области, два — в Воронежской области, по одному — в Курской, Брянской и Смоленской областях.

Таким образом, российские военные не дали ВСУ совершить террористические атаки в стране.

Ранее Украина впервые атаковала территорию Курской области американским дроном Switchblade 600. Бойцы ВС РФ сбили его из обычного ружья.