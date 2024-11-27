22 украинских беспилотника перехватили в России за ночь
Минувшей ночью на территории РФ ликвидировали 22 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Их уничтожили с помощью дежурных средств ПВО. Так, 10 аппаратов перехватили в Ростовской области, семь — в Белгородской области, два — в Воронежской области, по одному — в Курской, Брянской и Смоленской областях.
Таким образом, российские военные не дали ВСУ совершить террористические атаки в стране.
Ранее Украина впервые атаковала территорию Курской области американским дроном Switchblade 600. Бойцы ВС РФ сбили его из обычного ружья.