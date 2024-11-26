ВСУ впервые атаковали Курскую область американским беспилотником Switchblade 600

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Украинские бойцы впервые попытались ударить по Курской области с помощью американского беспилотника Switchblade 600, российские военные сбили дрон из обычного ружья, сообщает SHOT .

Днем 25 ноября бойцы ВС РФ заметили вражеский беспилотник над Рыльским районом Курской области, его сбили метким выстрелом из ружья.

Военные также осмотрели обломки. Тогда стало понятно, что это Switchblade 600 — тактический барражирующий боеприпас, который разработан американской компанией AeroVironment.

В качестве боеголовки в дроне поставили боевую часть от ракеты ПТРК FGM-148 Javelin производства США.

Подобные аппараты запускают из транспортно-пускового контейнера, который похож на миномет. Оператор дрона управляет полетом на дальности в несколько десятков километров.