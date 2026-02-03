Балкон обуглился: загоревшийся самокат уничтожил квартиру в Солнечногорске

Мощный пожар вспыхнул в жилом доме в поселке Голубое Солнечногорска. Кадры с последствиями возгорания публикует «МК: срочные новости» .

На видео изображен многоэтажный дом, в одной из квартир которого и произошел пожар. В кадре показан обуглившийся балкон, откуда идет черный дым. На месте работают пожарные, они выбрасывают через окно сгоревшие вещи.

На другом видео показана пострадавшая квартира. Внутри заметны обгоревшие стены и пол.

По предварительным данным, причиной пожара стал электрический самокат. Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Звенигороде на улице Калинина вспыхнул частный двухэтажный дом с пристройкой. Один человек погиб.

