Бахрейнская компания BAPCO объявила форс-мажор из-за взрывов на НПЗ
Фото - © Михаил Коханчиков / Фотобанк Лори
В понедельник утром бахрейнская нефтяная компания Bapco объявила форс-мажор. Это произошло после взрывов на ее НПЗ, сообщает РИА Новости.
Как пишет госагентство BNA, Bapco Energies объявила форс-мажор. Деятельность компании пострадала из-за ситуации в регионе, а также из-за последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов.
При этом, по данным компании, потребности рынка страны в нефти полностью удовлетворены.
Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.
