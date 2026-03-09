Бахрейнская компания BAPCO объявила форс-мажор из-за взрывов на НПЗ

В понедельник утром бахрейнская нефтяная компания Bapco объявила форс-мажор. Это произошло после взрывов на ее НПЗ, сообщает РИА Новости .

Как пишет госагентство BNA, Bapco Energies объявила форс-мажор. Деятельность компании пострадала из-за ситуации в регионе, а также из-за последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов.

При этом, по данным компании, потребности рынка страны в нефти полностью удовлетворены.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.