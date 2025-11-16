Бабушка убитого в Балашихе мальчика рассказала, что его увел сожитель матери

Бабушка 6-летнего мальчика, тело которого накануне было найдено в Балашихе, обращалась в правоохранительные органы после того, как ребенка, с ее слов, увел из дома сожитель матери, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале .

«Со слов бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы, сожитель матери увел 6-летнего внука из дома и больше она его не видела», — сообщили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Тело мальчика без головы обнаружили в сумке на балконе квартиры, где он жил. Мать и отчим его планировали выбросить позднее.

Голову мальчика нашли в рюкзаке у Гольяновского пруда в первой половине дня 16 ноября. По версии следствия, мать пыталась скрыть следы преступления и сама отнесла ее туда.

