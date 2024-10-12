Бабушка с внучкой погибли при столкновении Toyota с грузовиком в Лосино-Петровском

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Два человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком в Подмосковье

В городском округе Лосино-Петровский легковушка врезалась в грузовик. В результате погибли женщина-водитель и юная пассажирка автомобиля, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Авария произошла вечером 11 октября на 40 км Щелковского шоссе у деревни Улиткино. 63-летняя автоледи при выезде со второстепенной дороги на главную врезалась в грузовик МАЗ.

Она и 6-летняя девочка скончались на месте происшествия. Еще одну пассажирку Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», в иномарке на дачу ехала семья — бабушка, дочка и внучка. Выжила только мать девочки.