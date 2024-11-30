Бабушка пырнула внука-лентяя ножом в запястье в Москве

51-летняя москвичка сильно разругалась в общежитии на Краснодонской улице с 16-летним внуком. Она высказывала ему все, что накипело, отчитывала, что подросток не слушается никого, гуляет не пойми с кем, на учебу не ходит и еще ведет себя плохо.

Помощи по дому мальчик никакой на оказывает, только сидит с гаджетами, заявила женщина.

Когда внук огрызнулся на упреки, то в порыве злости бабушка схватилась за нож. Женщина порезала внуку запястье.

Пострадавшего доставили в больницу, а женщина объяснялась с полицейскими.