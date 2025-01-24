Бабушка и ее кошка загадочно умерли в Подмосковье, пока соседи травили тараканов

В Климовске пожилая женщина и ее кошка умерли, когда соседи травили тараканов

В подмосковном Климовске 62-летняя женщина и ее кошка умерли в квартире в один день. Сын покойной, которого после случившегося госпитализировали с сильным отравлением, заявил, что их соседи травили тараканов, сообщает «112» .

Пожилая женщина умерла спустя несколько часов после того, как скончалась ее кошка. Сын умершей написал заявление в полицию, но вскоре был госпитализирован с отравлением.

Позже мужчина пришел в себя и заявил полицейским, что к смерти его мамы могут быть причастны соседи. Он утверждает, что в соседней квартире травили тараканов, а химикат проник в их жилье через вентиляцию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители ждут результаты экспертизы.