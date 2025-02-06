Бабушка-банщица едва не запарила до смерти двухлетнего внука

В Приозерске двухлетний мальчик попал в реанимацию с эпилепсией из-за бани

В Приозерске Ленинградской области в реанимацию доставили двухлетнего ребенка. У малыша началась эпилепсия после того, как родители и бабушка взяли его с собой в баню, сообщаете «Mash на Мойке» .

Мать с отцом утверждают, что ранее их двухлетний сын уже посещал баню и чувствовал себя нормально. В этот раз ребенка купала его бабушка.

Вскоре мальчику стало плохо из-за обильного парения. Ребенок потерял сознание, у него началась эпилепсия. Подоспевшие врачи скорой помощи госпитализировали маленького пациента в реанимацию.

Предварительно, состояние малыша улучшилось — он находится в обычной палате вместе с мамой.

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