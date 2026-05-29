«Б****! Это наша рыба!»: мужчина 3 дня обворовывает магазин в Нижнем Новгороде

Жительница Нижнего Новгорода стала свидетельницей того, как неизвестный мужчина пытался выйти из продуктового магазина с украденной рыбой. Она сняла ролик, на котором видно, как сотрудники службы доставки мешали мужчине покинуть торговую точку с украденными товарами.

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина с рюкзаком на спине пытался выйти из магазина, но ему мешали курьеры. Злоумышленник вел себя дерзко, оскорблял сотрудников службы доставки и пытался прорваться.

«Он знаешь, сколько у нас тырит постоянно? Это просто п*****! Он выносит все, что к полу не приколочено. Он кладет в корзинку свой чемодан (рюкзак — ред.), а в него все складывает. Скумбрию давай сюда, б****! Это наша рыба!» — за кадром прокричала одна из сотрудниц магазина, отметив, что мужчина обворовывает их уже три дня подряд.

Неизвестно, чем закончилась эта история и стали ли представители торговой точки обращаться за помощью в полицию.

