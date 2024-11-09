Автомобильный сервис горит на юго-востоке Москвы

сегодня в 19:12

МЧС России показало пожар в автомобильном сервисе на юго-востоке Москвы

Вечером 9 ноября на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в автомобильном сервисе, расположенном на юго-востоке Москвы. Бригады спасателей тут же выехали по указанному адресу, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Предварительно установлено, что пожар произошел на Перовском проезде, 54. На месте работают спасатели.

На опубликованных в Сети кадрах видны помещения, охваченные открытым огнем. Спасатели задействовали несколько единиц техники, чтобы сбить пламя.

Причина пожара пока не установлена. Информация о пострадавших не поступала.