Автомобили тонут в кипятке из-за прорыва трубы в Петербурге

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«112»: трубу с кипятком прорвало в петербургском районе Купчино

Трубу с кипятком прорвало в среду днем на юге Санкт-Петербурга. На месте работают аварийные службы, сообщает «112» .

Инцидент произошел в районе Купчино. Кипяток заливает дорогу и припаркованные вдоль нее автомобили. В результате прорыва трубы пострадавших нет.

На кадрах видно, как кипяток залил значительную часть проезжей части, перекресток и несколько автомобилей. На обочинах стоят люди. При этом количество воды продолжает увеличиваться.

На месте коммунальной аварии работают экстренные службы.