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Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве

Легковой автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в понедельник утром. В настоящее время информации о пострадавших нет.

На месте происшествия работают городские экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время автомобильное движение по внешней стороне ТТК перекрыто. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.