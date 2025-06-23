Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле в Москве
Легковой автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Инцидент произошел в понедельник утром. В настоящее время информации о пострадавших нет.
На месте происшествия работают городские экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время автомобильное движение по внешней стороне ТТК перекрыто. Водителям рекомендуют заранее выбирать пути объезда.