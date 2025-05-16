Автомобиль загорелся напротив НИИ Склифосовского в Москве

Легковой автомобиль объят огнем на внешней стороне Садового кольца, около Большой Сухаревской пл., д. 3. Из-за этого движение в районе аварии перекрыто, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города. Они выясняют обстоятельства и причины аварии.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Так как из-за ДТП движение на внешней стороне Садового кольца перекрыто, автолюбителей просят выбирать пути объезда.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» публикует кадры с места происшествия. На видео запечатлена полыхающая легковушка. Машина объята сильным пламенем. Из-за пожара улицу заполонил густой дым.