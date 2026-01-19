сегодня в 13:18

Автомобиль загорелся на Звенигородской эстакаде в Москве

В Москве городские экстренные службы выехали на место происшествия на Звенигородской эстакаде. Там в районе дома 21, строение 11, на 1-й Магистральной улице загорелся автомобиль, который спровоцировал длинный дорожный затор, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Предварительно известно, что на первой полосе движения загорелся легковой автомобиль. Спасатели и другие оперативные службы уже работают на месте ЧП.

Подробности инцидента выясняются. Информация о том, есть ли пострадавшие в результате возгорания, пока не поступала.

Из-за случившегося образовалась пробка протяженностью полтора километра по направлению к МКАД. Водителям рекомендуют воспользоваться альтернативными маршрутами, чтобы не усугублять ситуацию.

