сегодня в 19:08

Автомобиль загорелся на проезжей части в подмосковных Химках

Автомобиль загорелся прямо на проезжей части в городском округе Химки. Официальной информации о происшествии пока нет, сообщает 112 .

Инцидент произошел в микрорайоне Wellton Park. По словам очевидцев, в настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. На месте ЧП слышны хлопки.

На опубликованных кадрах видно, посреди дороги полыхает автомобиль. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Из-за ЧП движение в сторону ж/д станции временно перекрыто.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.