Автомобиль загорелся на проезжей части в подмосковных Химках
Фото - © Telegram-канал 112
Автомобиль загорелся прямо на проезжей части в городском округе Химки. Официальной информации о происшествии пока нет, сообщает 112.
Инцидент произошел в микрорайоне Wellton Park. По словам очевидцев, в настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют возгорание. На месте ЧП слышны хлопки.
На опубликованных кадрах видно, посреди дороги полыхает автомобиль. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Из-за ЧП движение в сторону ж/д станции временно перекрыто.
