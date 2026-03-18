сегодня в 08:26

Автомобиль загорелся на Ленинском проспекте в столице

В Москве на Ленинском проспекте (под МКАД) произошло возгорание машины, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте ЧП работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства инцидента, информация о пострадавших в нем уточняются.

Движение транспорта в районе происшествия затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», на Ленинском проспекте в сторону центра Москвы образовался затор длиной около 1 км. Пробки наблюдаются на съездах с МКАД.

Ранее «Газель» с маслом в бочках полностью выгорела на Каширском шоссе.

