Автомобиль влетел в краснодарский ТЦ, пострадали двое
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В Краснодаре иномарка попала в ДТП с каршерингом и в результате врезалась в здание торгового центра, есть пострадавшие, сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла на улице Володи Головатого. Водитель за рулем каршеринга Nissan проехал на красный свет и совершил столкновение с Kiа.
Виновник аварии влетел в бордюр и врезался в металлическую опору с дорожным знаком, а корейская иномарка — в торговый центр.
В результате травмы получили водитель и пассажир Kiа, они попали в больницу. По факту случившегося началась проверка.