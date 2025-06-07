Автомобиль влетел в краснодарский ТЦ, пострадали двое

сегодня в 13:51

В Краснодаре иномарка попала в ДТП с каршерингом и в результате врезалась в здание торгового центра, есть пострадавшие, сообщает РЕН ТВ .

Авария произошла на улице Володи Головатого. Водитель за рулем каршеринга Nissan проехал на красный свет и совершил столкновение с Kiа.

Виновник аварии влетел в бордюр и врезался в металлическую опору с дорожным знаком, а корейская иномарка — в торговый центр.

В результате травмы получили водитель и пассажир Kiа, они попали в больницу. По факту случившегося началась проверка.