Автомобиль наехал на 6-летнюю самокатчицу и порвал ей промежность в Кузбассе

сегодня в 10:22

Доктора Кузбасса спасли 6-летнюю девочку после ужасного ДТП на самокате

В Прокопьевске Кемеровской области в результате ДТП сильные повреждения получила шестилетняя девочка. Ее доставили в ортопедо-хирургический центр, где специалисты буквально собирали ребенка по частям, сообщает Сiбдепо .

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов поделился, что в Кутанове в Прокопьевском муниципальном округе девочка ехала на самокате. Затем она угодила на нем под автомобиль.

У девочки диагностировали черепно-мозговую травму. Также у нее были множество переломов, ушиб легких и обширная рваная рана промежности, добавил Тарасов.

По словам министра здравоохранения региона, состояние у девочки было критическим. Бригада скорой помощи привезла ее в медицинское учреждение.

Там пострадавшей сделали ряд противошоковых процедур. Затем ей провели операцию на бедре и зашили рваную рану.

После этого пострадавшую на вертолете транспортировали в КОДКБ имени Ю. А. Артамонова в Кемерове. Там организовали операцию на плечевой кости.

Самочувствие девочки улучшилось. Она восстанавливается.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.