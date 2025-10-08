Автомобиль наехал на 6-летнюю самокатчицу и порвал ей промежность в Кузбассе
В Прокопьевске Кемеровской области в результате ДТП сильные повреждения получила шестилетняя девочка. Ее доставили в ортопедо-хирургический центр, где специалисты буквально собирали ребенка по частям, сообщает Сiбдепо.
Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов поделился, что в Кутанове в Прокопьевском муниципальном округе девочка ехала на самокате. Затем она угодила на нем под автомобиль.
У девочки диагностировали черепно-мозговую травму. Также у нее были множество переломов, ушиб легких и обширная рваная рана промежности, добавил Тарасов.
По словам министра здравоохранения региона, состояние у девочки было критическим. Бригада скорой помощи привезла ее в медицинское учреждение.
Там пострадавшей сделали ряд противошоковых процедур. Затем ей провели операцию на бедре и зашили рваную рану.
После этого пострадавшую на вертолете транспортировали в КОДКБ имени Ю. А. Артамонова в Кемерове. Там организовали операцию на плечевой кости.
Самочувствие девочки улучшилось. Она восстанавливается.
