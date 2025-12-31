сегодня в 14:02

Автомобиль «хлопнул» на парковке жЖК на северо-востоке Москвы

Автомобиль «хлопнул» на парковке жилого комплекса на северо-востоке столицы. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

ЧП произошло в среду днем на -2 этаже паркинга одного из ЖК на Полярной улице. Сразу после «хлопка» начался пожар, который оперативно ликвидировали.

На опубликованных кадрах видно, как на место происшествия прибыли городские экстренные службы.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.