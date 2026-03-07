Автобус врезался в троллейбус с людьми на светофоре в Петербурге

Утром 7 марта на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга произошло дорожное происшествие между автобусом и троллейбусом. Со слов очевидцев, автобус перестроился в другой ряд и врезался в троллейбус, который стоял на светофоре и ждал разрешающего движения сигнала, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, что в момент аварии в салоне находились минимум семь человек. Люди сидели в расслабленном состоянии, некоторые из них наклонили голову на окна. В итоге от удара пассажиры травмировались о стекла и элементы в салоне.

Автобус лазурного цвета, совершивший наезд, после инцидента проехал примерно 50 метров, после чего остановился. В его салоне в этот момент никого не было, так как транспорт только ехал из парка.

На момент публикации информация о пострадавших и полученных ими травмах уточняется компетентными органами.

