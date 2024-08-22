Автобус съехал в кювет и врезался в столб в Подмосковье. Есть пострадавший

сегодня в 08:27

Женщина пострадала при съезде рейсового автобуса в кювет в Подмосковье

Правоохранители Подмосковья выясняют обстоятельства аварии с участием рейсового автобуса, в которой пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 06:30 четверга на 537 км автодороги А-108 на территории городского округа Клин.

Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет. Там он столкнулся со столбом.

В результате случившегося пострадала женщина 1977 года рождения, у нее диагностировали телесные повреждения.

Сейчас госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии. По итогам проверки будет принято решение в порядке, установленном законом.