Автобус с туристами перевернулся в штате Нью-Йорк: есть погибшие

сегодня в 23:55

Автобус с 50 пассажирами попал в смертельное ДТП в США

Туристический автобус, перевозивший 50 пассажиров, потерпел крушение в штате Нью-Йорк при возвращении из поездки к Ниагарскому водопаду, сообщает CNN .

Транспортное средство на высокой скорости съехало в кювет и перевернулось, что привело к гибели нескольких человек, включая как минимум одного ребенка.

По предварительным данным, водитель автобуса по неизвестным причинам потерял контроль над управлением.

Точное количество погибших и пострадавших на данный момент не сообщается. На место происшествия прибыли экстренные службы, проводится расследование обстоятельств трагедии.