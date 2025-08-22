Автобус с туристами перевернулся в штате Нью-Йорк: есть погибшие
Автобус с 50 пассажирами попал в смертельное ДТП в США
Туристический автобус, перевозивший 50 пассажиров, потерпел крушение в штате Нью-Йорк при возвращении из поездки к Ниагарскому водопаду, сообщает CNN.
Транспортное средство на высокой скорости съехало в кювет и перевернулось, что привело к гибели нескольких человек, включая как минимум одного ребенка.
По предварительным данным, водитель автобуса по неизвестным причинам потерял контроль над управлением.
Точное количество погибших и пострадавших на данный момент не сообщается. На место происшествия прибыли экстренные службы, проводится расследование обстоятельств трагедии.