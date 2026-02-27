сегодня в 13:34

Автобус с пассажирами врезался в стоящий на дороге грузовик в Электростали

В Электростали произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Авария случилась 27 февраля в 7:40 на дороге «А-107». Автобус, следующий по маршруту № 38, наехал на припаркованный у дороги тягач FAW с полуприцепом.

В это время в салоне общественного транспорта находились 25 пассажиров. От удара они упали.

В результате случившегося три пассажира получили ушибы и ссадины. Их обследовали медики в Ногинской ЦРБ и Электростальской больнице. Пострадавших отправили домой на амбулаторное лечение.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, ДТП произошло на 111-м км дороги «А-107». За рулем автобуса «ЛиАЗ» находился водитель 1979 года — он не справился с управлением.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

