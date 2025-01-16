Автобус протаранил забор школы в Подмосковье

Неожиданное ДТП произошло в четверг на территории Зареченской школы в Одинцовском округе — туда влетел автобус «Мострансавто», сообщает «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка» .

Общественный транспорт протаранил задом забор и закатился к образовательному учреждению.

Как заявили очевидцы, водитель сдавал назад, но зацепил бордюр. При попытке преодолеть препятствие он слишком сильно надавил на газ. В результате автобус врезался в забор, а тот развалился.

Как пояснили в областном Минтрансе, инцидент произошел около 05:50 с автобусом, следовавшим по маршруту №818. В результате столкновения транспорта с ограждением никто не пострадал.

Перед выходом на линию автобус прошел технический контроль и был в исправном состоянии. Водителю провели предрейсовый медицинский осмотр, он был допущен к работе. Для выяснения причин ДТП проводят комиссионную проверку.