сегодня в 16:07

Автобус протаранил дерево, которое упало на авто на Ильинском шоссе в Мособласти

Автобус занесло на Ильинском шоссе в подмосковном городском округе Красногорске. Он въехал в дерево, которое упало на легковое авто, сообщает « МК: срочные новости ».

Водитель машины сильно травмировал ногу. В легковушке вместе с ним находились супруга и дети.

По иным данным, сначала автобус с автомобилем врезались друг в друга. Затем первая машина въехала в дерево. Причины столкновения выясняют работники ГАИ.

На опубликованной записи видно, что на месте происшествия находятся полицейские и сотрудники скорой помощи. Автобус заехал на обочину.

