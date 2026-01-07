Автобус протаранил дерево, которое упало на авто на Ильинском шоссе в Мособласти
Фото - © скриншот
Автобус занесло на Ильинском шоссе в подмосковном городском округе Красногорске. Он въехал в дерево, которое упало на легковое авто, сообщает «МК: срочные новости».
Водитель машины сильно травмировал ногу. В легковушке вместе с ним находились супруга и дети.
По иным данным, сначала автобус с автомобилем врезались друг в друга. Затем первая машина въехала в дерево. Причины столкновения выясняют работники ГАИ.
На опубликованной записи видно, что на месте происшествия находятся полицейские и сотрудники скорой помощи. Автобус заехал на обочину.
