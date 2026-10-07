Автобус насмерть сбил женщину, переходившую дорогу в Жуковском
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
Водитель автобуса сбил человека, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в городском округе Жуковский, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла в среду около 09:40 на улице Жуковского.
От полученных травм женщина 1955 года рождения скончалась на месте происшествия.
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.
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