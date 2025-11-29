сегодня в 21:02

Автобус и маршрутка столкнулись в Сергиево-Посадском округе

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии в Сергиево-Посадском округе, в ходе которой автобус столкнулся с маршруткой.

ДТП произошло в 18:45 на 9 км автодороги «Сергиев Посад—Калязин—Рыбинск—Череповец». По предварительным данным, автобус марки «ЛиАЗ» врезался в пустую маршрутку. Та стояла на обочине из-за поломки.

В результате удара маршрутка съехала в кювет. В салоне автобуса в момент происшествия находилось 5 граждан. Медпомощь никому из них не понадобилась.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Оба транспортных средства получили повреждения.

