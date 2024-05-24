Авто, принадлежавшее экс- замминистру обороны Иванову, сняли с продажи

Внедорожник Chevrolet Suburban, который принадлежал экс-замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову, сняли с продажи. До этого машину переоформили на бывшую супругу Иванова, сообщает РИА Новости.

Машина значилась в декларации экс-замглавы за 2019 год, но в 2023 году он перешел в собственность его бывшей жене Светлане Ивановой. В апреле женщина продала транспортное средство.

В дальнейшем авто планировали перепродать свыше чем за 2, 5 млн рублей. На данный момент неизвестно, почему машину сняли с продажи.

Иванов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Он мог вступить в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.

Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны Тимура Иванова. Сам он свою вину не признает. Экс-замглавы был арестован до 23 июня.