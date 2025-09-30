Авто насмерть сбило пенсионерку, переходившую дорогу на красный свет в Подольске

На 47-м километре Старосимферопольского шоссе в Подольске водитель на Mitsubishi насмерть сбил пенсионерку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.

Предварительно, в 06:55 водитель на иномарке сбил 69-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам начатой проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

На видео с места аварии показано, что женщина перешла одну половину дороги, а почти в конце пути ее сбили. Машина ехала на скорости, поэтому пенсионерка подлетела в воздухе и рухнула на соседнюю полосу.

Ранее жесткая авария с грузовиком произошла на МКАД. Один из пострадавших был заблокирован в искореженном автомобиле.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.