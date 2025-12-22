сегодня в 11:27

Авто генерала Сарварова в Москве подорвали СВУ с 300 граммами тротила

Мощность взрывчатки, из-за детонации которой был убит генерал-лейтенант Генштаба ВС РФ Фанил Сарваров, может быть примерно 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Инцидент случился на Ясеневой улице в Москве в 07:00 22 декабря, рассказали РБК два источника в силовых структурах.

Был взорван Kia Sorento, на котором ехал Сарваров. Мужчина оказался заблокирован в авто.

Позднее его увезли в больницу в тяжелом состоянии. Из-за тяжелых травм Сарваров погиб.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, которое совершено общеопасным способом, а также из-за незаконного оборота взрывчатки.

Следствие рассматривает разные версии преступления. Среди них и причастность к убийству украинских спецслужб.

