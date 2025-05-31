Авария на гонках в Крыму: ВАЗ-2108 врезался в столб на повороте и перевернулся

На ралли в Крыму перевернулся ВАЗ-2108 от удара об столб, пилот и штурман выжили

В рамках гонки «Байдары-2025» в Крыму произошла серьезная авария: ВАЗ-2108 на большой скорости не вписался в поворот, врезался в столб, перевернулся на крышу и минимум четыре раза повернулся вокруг собственной оси. Пилот и его штурман не пострадали, сообщает SHOT .

Момент страшной аварии попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как гоночный автомобиль входил в поворот, но 35-летний Евгений Радзиловский, который находился за рулем, не справился с управлением. Машина ударилась об столб передней частью, опрокинулась на крышу и несколько раз повернулась вокруг оси на проезжей части.

Как только автомобиль полностью остановился, к нему подбежали несколько человек, наблюдавших за гонками. Общими усилиями они перевернули машину на колеса.

В момент аварии внутри салона находился не только Радзиловский, но и его штурман — 30-летний Даниил Гуменюк. Оба мужчины были в полной экипировке, предусмотренной экстремальными соревнованиями, поэтому травм удалось избежать. ВАЗ-2108 получил повреждения капота и всей передней части.