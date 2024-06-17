Атакующая акула напугала туристов на пляже в Испании

Три пляжа в Испании закрыли из-за угрозы нападения акул на туристов

В Испании местные жители запечатлели акулу, которая плавала возле берега и решила напасть на отдыхающих. В последний момент хищник развернулся и уплыл, сообщает РЕН ТВ .

По данным Daily Mail, на одном из пляжей Испании акула-молот разогналась и направилась на отдыхающих на берегу людей, однако в итоге она решила развернуться.

Также камера полицейского дрона зафиксировала присутствие другой хищницы, которая плавала в прибрежных водах. Длину акулы оценили в 3 м.

Через 2 часа после инцидента спасатели подняли красный флаг на другом пляже. Там турист вовремя заметил и запечатлел плавник акулы, торчащий из воды.

В итоге из-за угрозы нападения акул в Испании закрыли три пляжа.