Артиллерия уничтожила украинские позиции на границе с Белгородской областью
Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы поразили украинские позиции и наблюдательный пункт в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Позиции и наблюдательный пункт обнаружили разведчики. Их поразили шквальным огнем.
Гаубицы действовали в составе разведывательно-ударных контуров. При помощи них удалось нанести огневое поражение по скоплению бойцов ВСУ.
ВС России продолжают проведение СВО на Украине.