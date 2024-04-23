Главная

Артиллерия уничтожила украинские позиции на границе с Белгородской областью

Происшествия

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы поразили украинские позиции и наблюдательный пункт в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Позиции и наблюдательный пункт обнаружили разведчики.  Их поразили шквальным огнем.

Гаубицы действовали в составе разведывательно-ударных контуров. При помощи них удалось нанести огневое поражение по скоплению бойцов ВСУ.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.