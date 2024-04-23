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Артиллерия уничтожила украинские позиции на границе с Белгородской областью

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы поразили украинские позиции и наблюдательный пункт в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.