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Арсенал боеприпасов обнаружили под полом квартиры в подмосковной Лобне

Арсенал с боеприпасами нашли при вскрытии пола в квартире жилого дома в городском округе Лобня. Расследованием инцидента занимается подмосковный СК, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Накануне от владельца недавно приобретенной квартиры поступило сообщение, что при вскрытии пола во время ремонт он нашел гранаты, мины, патроны и снаряды.

На место оперативно прибыли сотрудники 317-й пожарно-спасательной части территориального управления № 1 ГКУ «Мособлпожспас».

«Прибыв по указанному адресу, спасатели приступили к эвакуации жителей, по завершению которой совместно с работниками МВД России организовали оцепление опасного места и вызвали саперов», — заявил замначальника пожарно-спасательной части Руслан Фадеев.

В настоящее время изучением найденного арсенала с боеприпасами занимается ГСУ СК России по Московской области.