Армяне могли похитить бюст иракского врача в Москве

В Москве строителей-армян подозревают в похищении бюста известного иракского врача, в честь которого назвала больница в городе Кей-Санджак. О пропаже заявила внучка доктора Гафури Халид Саида, сообщает Baza .

Саида вместе с мужем начала ремонт в квартире в Большом Матросском переулке. Семья наняла рабочих, которыми руководил мужчина по имени Аргам.

Они вынесли бюст врача в коридор на время отделки. Когда Саида приехала проверять работу, то обнаружила, что он пропал. Аргам заявил, что не в курсе, куда он делся. Строитель уверял, что видел бюст в коридоре, когда уходил.

Бюст недорогой — его создали в 2008 году за 500 долларов, но очень важный для семьи. Саида планировала отправить его в Ирак, чтобы установить в больнице, но это оказалось сложнее, чем казалось. Теперь бюст ищет полиция.