Арест за звезды в Telegram: россиянин финансировал терроризм платными реакциями

Юношу обвинили в финансировании терроризма за платные реакции в Telegram

17-летнего молодого человека из города Белово в Кузбассе задержали сотрудники ФСБ, сообщает Baza .

Как считают следователи, юноша с ноября по декабрь 2025 года финансировал деятельность террористической организации платными звездами в мессенджере Telegram. Пользователь ставил такие реакции под постами.

Сейчас на задержанного возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Молодой человек был отправлен под домашний арест.

Ранее в Тамбовской области сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

