Арест за звезды в Telegram: россиянин финансировал терроризм платными реакциями
17-летнего молодого человека из города Белово в Кузбассе задержали сотрудники ФСБ, сообщает Baza.
Как считают следователи, юноша с ноября по декабрь 2025 года финансировал деятельность террористической организации платными звездами в мессенджере Telegram. Пользователь ставил такие реакции под постами.
Сейчас на задержанного возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Молодой человек был отправлен под домашний арест.
Ранее в Тамбовской области сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.