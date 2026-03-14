Сотрудники ФСБ задержали иностранного уклониста от армии за призывы к терроризму

В Тамбовской области сотрудники ФСБ задержали иностранного гражданина за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщается на сайте ведомства.

Иностранный гражданин прибыл в Россию с целью уклонения от призыва на срочную службу в армии своего государства. Из-за этого он был объявлен в розыск у себя на родине.

Во время проживания на территории Тамбовской области иностранец призывал к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти и управления в мессенджере Telegram.

Силовики оперативно вычислили и задержали злоумышленника. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»). Также фигурант неоднократно нарушал миграционное законодательство РФ.

Ленинский районный суд Тамбова избрал иностранному гражданину меру пресечения в виде заключения под стражу.

