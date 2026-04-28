Вебинар по земельным услугам проведут в Подмосковье 6 мая

Жителей и предпринимателей Подмосковья приглашают на обучающий вебинар по вопросам земельных и имущественных услуг, который пройдет 6 мая в 13:00 в онлайн-формате. Специалисты разберут наиболее востребованные услуги и ответят на вопросы участников, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Министерство имущественных отношений Московской области продолжает серию бесплатных обучающих вебинаров для жителей и бизнеса региона. Участники могут получить разъяснения по земельным и имущественным вопросам дистанционно — без посещения ведомства.

«Вебинары — это эффективный инструмент для взаимодействия с гражданами и предпринимателями. Мы подробно разбираем самые востребованные государственные услуги, рассказываем о типовых ошибках при подаче документов и причинах отказов. Наша главная цель — помочь людям получить положительный результат с первого раза, не тратя время на повторные обращения», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

Очередная встреча пройдет 6 мая в 13:00. В прямом эфире специалисты разберут порядок получения разрешений на использование земельных участков и размещение объектов, вопросы перевода земель из одной категории в другую, предоставления участков в собственность бесплатно, установления сервитута, выдачи выписок из реестра муниципальной собственности и другие услуги.

Для участия необходимо быть зарегистрированным пользователем регионального портала госуслуг, выбрать в разделе «Земля» нужную услугу и в блоке «Мероприятия» пройти регистрацию. Трансляция состоится на платформе webconf.mosreg.ru по ссылке: https://webconf.mosreg.ru/c/4394539475.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.