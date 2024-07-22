Арендатор выгнал вдову участника СВО из ее магазина в Истре

Следователи проверяют информацию о том, что арендатор выгнал вдову участника спецоперации из ее магазина в Истре, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В Сети писали, что арендатор магазина забрал ключи у продавца. Также он не пустил в него владельца, которая является вдовой участника СВО. Мужчина присвоил деньги из кассы и торговал оставшимся в помещении товаром.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 161, части 1 статьи 330 УК РФ (грабеж, самоуправство).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СКР по Подмосковью Яковлеву Я. А. доложить о ходе расследования этого дела.