Арабо-израильский конфликт в Москве: еврейская колбаса чуть не довела до суицида

Жена родом из Кабардино-Балкарии, в соцсетях она указала место работы «ЛДПР», размещала снимки из Госдумы. А муж родом из Саудовской Аравии, он владеет IT-компанией, поддерживает Палестину.

Во время одного из ужинов мужчина увидел на колбасе слово «еврейская», и начался скандал.

Пострадавшая рассказала полицейским, что не думала как-то задеть мужа этой колбасой, она просто не обратила на надпись внимания. А ее супруг схватил упаковку и начал читать состав. Ему показалось, что в перечне ингредиентов есть мелким шрифтом слово «свинина» (хотя в еврейской колбасе этого продукта быть не должно).

Взбесившийся мужчина швырнул колбасу в супругу, стал оскорблять ее и кричать, а после того, как она оттолкнула агрессора, стал ее избивать.

Женщина вырвалась от мужа, побежала в комнату и залезла на окно, она угрожала выброситься. Также пострадавшая позвонила по номеру 112 и описала ситуацию. В квартиру приехали полицейские. Тогда мужчина вышвырнул супругу за дверь и закрылся в квартире с детьми.

Жертва зафиксировала побои в медпункте и написала заявление на мужа. Больше всего ей обидно, что 9-летний сын полностью встал на сторону отца.