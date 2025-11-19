Антисептик покалечил людей в Мытищах: средство защиты вспыхнуло в ресторане

сегодня в 17:09

Антисептик загорелся в ресторане в подмосковных Мытищах. Двое работников сильно обожглись, сообщает « 112 ».

Инцидент случился в ночь на 18 ноября. В ресторане с фастфудом загорелся антисептический дозатор. Рядом были работники учреждения.

У двоих людей обнаружили ожоги 2 и 3 степени тяжести. У одного из них повреждено 60% тела.

Пострадавших увезли в больницу. Им помогают врачи. Правоохранители проводят проверку.

