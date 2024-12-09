Аниматор с Кубы пытался зарезать тойтерьера жены, но собака выжила
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В квартире на Комсомольском проспекте в Москве аниматор с Кубы ранил ножом тойтерьера своей жены. Собаку удалось спасти, сообщает «МК: срочные новости».
Муж из-за рубежа появился в квартире 36-летней москвички чуть больше года назад. Но собака невзлюбила мужчину. Тойтерьера после брака переселили из спальни на кухню.
И вот ночью глава семьи вышел на кухню попить, а собака бросилась на него. В ответ пес получил удар по морде ножом.
Питомец выжил, ветврач зашил его рану. Собаку хозяйка решила перевезти к родственникам, которые живут в частном доме. А кубинца выгнала.
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»