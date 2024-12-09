Аниматор с Кубы пытался зарезать тойтерьера жены, но собака выжила

В квартире на Комсомольском проспекте в Москве аниматор с Кубы ранил ножом тойтерьера своей жены. Собаку удалось спасти, сообщает «МК: срочные новости» .

Муж из-за рубежа появился в квартире 36-летней москвички чуть больше года назад. Но собака невзлюбила мужчину. Тойтерьера после брака переселили из спальни на кухню.

И вот ночью глава семьи вышел на кухню попить, а собака бросилась на него. В ответ пес получил удар по морде ножом.

Питомец выжил, ветврач зашил его рану. Собаку хозяйка решила перевезти к родственникам, которые живут в частном доме. А кубинца выгнала.