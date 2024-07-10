Англичане и голландцы размялись перед матчем сборных, разгромив бар

сегодня в 22:45

Футбольные фанатики Англии и Нидерландов подрались перед игрой сборных

Футбольные фанатики Англии и Нидерландов подрались перед игрой сборных в немецком Дортмунде, пишет РИА Новости.

В немецком Дортмунде ярые поклонники своих футбольных команд выяснили отношения в одном из баров.

Англичане держали оборону в самом помещении, отбиваясь утварью, голландцы использовали при нападении мебель.

Заведение было разгромлено до начала игры, победителей выявить не удалось.

Ранее в финал вышла команда Испании, обыграв французов.