Англичане и голландцы размялись перед матчем сборных, разгромив бар
Футбольные фанатики Англии и Нидерландов подрались перед игрой сборных
Футбольные фанатики Англии и Нидерландов подрались перед игрой сборных в немецком Дортмунде, пишет РИА Новости.
В немецком Дортмунде ярые поклонники своих футбольных команд выяснили отношения в одном из баров.
Англичане держали оборону в самом помещении, отбиваясь утварью, голландцы использовали при нападении мебель.
Заведение было разгромлено до начала игры, победителей выявить не удалось.
Ранее в финал вышла команда Испании, обыграв французов.